المنفي يؤكد ضرورة التعاون الأمني مع تونس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تونس السبت ضرورة التعاون الأمني بين البلدين خلال الفترة الانتقالية.

ووصل المنفى السبت إلى تونس في زيارة تستمر ثلاثة أيام هي الأولى للبلد الجار، منذ توليه مهام منصبه مطلع فبراير، وفق وكالة فرانس برس.

وقال المنفي في تصريح صحفي مشترك مع الرئيس قيس سعيّد، الذي استقبله في قصر قرطاج «تناولنا التعاون الأمني، ونعرف بأن هذه المرحلة شديدة الخطورة خصوصا في المنطقة. لابد أن يكون هناك استقرار أمني».

وتابع «البعد الأمني هو أهم الأبعاد التي لابد التركيز عليها، أمن ليبيا من أمن تونس».

جلسة محادثات «على انفراد» تجمع المنفي وقيس سعيد في قصر قرطاج

من جانبه أكد سعيّد ضرورة وجود «إرادة قوية ثابتة لاستكمال المسار الذي بدأ بعد تولي القيادة في ليبيا»، مشددا على «وقوف الشعب التونسي الى جانب أشقائه في ليبيا في إعادة بناء مؤسساته وفي تأمين هذه المرحلة الانتقالية».

تأتي زيارة المنفي بعد أسبوع من زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس، حيث شدد على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع البلد الجار في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة.

وفي أول زيارة رسمية منذ العام 2012، توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد الى ليبيا منتصف مارس الماضي لدعم الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.

كما تطرّق المنفي وسعيّد السبت إلى ضرورة التعاون الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بتوفير العمالة التونسية في ليبيا.

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