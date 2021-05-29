عميد طيار “جمال بن عامر” في ذمة الله عقب سقوط طائرته أثناء الاستعراض العسكري

أخبار ليبيا 24 – خبر

توفي آمر سرب 1020 المقاتل عميد طيار “جمال بن عامر” مساء اليوم السبت إثر سقوط طائرته خلال العرض العسكرى للجيش الليبى المقام في قاعدة بنينا ببنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لعمليات الكرامة .

وقال مصدر عسكري بقاعدة بنينا الجوية – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الطائرة ميغ 21 سقطت وقتل قائدها “بن عامر”، الذي كان يستعد لهذا العرض المهُيب منذ أيام .

وأوضح المصدر أن “بن عامر” لم يكن طيار عادي وخسارته كبيرة ولـكن لا اعتراض على مشيئة الله، رحـمه اللـه لقد خلف وراءه تاريخ مجـيد وسيرة ناصعة البياض .

وأضاف أنه لم يخش يومًا نيران المضادات الأرضية ومنصات الصواريخ التركية .

ومن جهته، أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الاستعراض الذي انطلق اليوم السبت هو أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد، احتفالا بذكرى انطلاق “ثورة الكرامة 2014”.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، من بنغازي إن الاستعراض الذي سينطلق في منطقة بنينة التي شهدت معارك الجيش الليبي ضد الإرهاب هو أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

ونوه المسماري إلى أن الليبيين والقيادة العامة في حالة حرب لم تنته ومستمرة ضد الإرهاب والجريمة، وهي حرب دولية ضد الإرهاب في عدة دول وليس ليبيا فقط.

واختتم تصريحاته بأن الجيش الليبي ما يزال يطارد خلايا نائمة، ولديه تقارير من الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية والعديد من الأجهزة المعنية وكامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة.