اتفاقية توأمة بين فوجي كشاف صرمان وزاوية المحجوب

نظم فوج كشاف صرمان، التابع لمفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات، احتفالية بمناسبة توقيع اتفاقية توأمة تعاون مع فوج كشاف زاوية المحجوب، التابع لمفوضية مصراتة للكشافة والمرشدات.

واحتضنت كلية القانون في صرمان الحفل بحضور مفوض مصراتة للكشافة، ومفوض الزاوية وقائد فوج صرمان وزاوية المحجوب، وأعضاء من المكتب التنفيذي لمفوضية الزاوية ومصراتة ولفيف من الكشافين ورواد الحركة الكشفية.

وتنص بنود التوأمة بين الفوجين على تبادل الأنشطة الكشفية، مثل المخيمات والدورات التدريبية والاحتفالات والرحلات وتبادل الزيارات وأنشطة خدمة وتنمية المجتمع.

كما نصت على فتح قنوات التواصل بين الفوجين في جلسة سنوية بين المكاتب التنفيذية للفوجين، بهدف الربط بين شباب الحركة العامة للكشافة والمرشدات وتوثيق أواصر التعاون والإخاء بين الفوجين.

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