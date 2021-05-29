أوحيدة: العرض العسكري المهيب نعتز به وبقواتنا المسلحة التي بنيت بهمم الأبطال

أشاد النائب جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، بالعرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق عملية الكرامة والقضاء على الإرهاب.

أوحيدة، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت، قال: “مئات المليارات ذهبت هباء منثورا لحسابات المجرمين لم تبني جندي واحد بينما بالقليل مما تحصلت عليه القيادة العامة بني جيش له ترتيبه العالمي.. ويقولك اعتمد ميزانية للفاسدين”.

وأضاف: “عرض عسكري مهيب نعتز به وبقواتنا المسلحة التي بنيت بهمم الأبطال .. فلا أمل ولا عزاء للمشككين والمتخاذلين والعابثين بالوطن”.