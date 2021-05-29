القيادة العامة تنعي شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر والذي إنتقل إلى رحمة الله مساء اليوم السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية.

القيادة العامة، وفي نعيها، قالت: “ببالغ الآسى والحزن وبقلوب راضيةٍ بقضاءِ الله وقدره، تنعى القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية وفاة شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر والذي إنتقل إلى رحمة الله مساء اليوم السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية”