مبروكة عثمان تتلمّس احتياجات مرزق الثقافية

في ثالث أيام جولتها بالمنطقة الجنوبية، وصلت وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان إلى مدينة مرزق، وكان في استقبالها عميد البلدية ومجلس أعيان وحكماء وشيوخ مرزق ومديرة مكتب الثقافة بالبلدية، وعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وعقدت الوزيرة والوفد المرافق لها اجتماعاً مع مديري مكاتب الثقافة بالبلدية، استعرض خلالها مديرو المكاتب احتياجات المراكز الثقافية.

وعقب الاجتماع قامت الوزيرة ومرافقوها بجولة بالمدينة، شملت قلعة مرزق وبعض المعالم الثقافية والأثرية، كما تضمنت زيارة إلى بلدة حج حجيل بدعوة رسمية من الفعاليات الثقافية والاجتماعية، حيث استمعت الوزيرة إلى شروح وافية حول احتياجات المركز الثقافي بحج حجيل، لينتقل الوفد بعد ذلك إلى بلدة للوقوف أيضاً على احتياجات المنطقة في مجال الثقافة.

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