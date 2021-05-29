الحويج يدعو إلى فتح المعابر وتدشين خطوط تجارية مع الجزائر

دعا وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر، وفتح المعبر الجمركي الدبداب – غدامس، من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين.

وأشار الحويج، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، إلى أهمية فتح خطين تجاريين؛ بحري وجوي بين الجزائر وليبيا، مؤكدا أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تشكل أرضية خصبة للتعاون المشترك والرقي بالتعاون في المجال الاقتصادي، كما اقترح توقيع اتفاقيات بين المصرف المركزي ونظيره الجزائري، لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين.

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