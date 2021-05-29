القوات المسلحة تنعي الطيار جمال بن عامر عقب وفاته إثر سقوط طائرته بالعرض العسكري

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الطيار جمال بن عامر، إثر سقوط طائرته في العرض العسكري للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا العسكرية، حيث قال مكتب إعلام القيادة:” ببالغ الآسى والحزن و بقلوب راضيةٍ بقضاءِ الله وقدره ، تنعى القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية وفاة شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر والذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية ، سائلين المولى عزّ وجل أن يتقبله قبولاً حسناً وينزله منزلاً حسناً في فردوسه الأعلى ويحشره مع النبيّين والصديقين والشُهداء ، وأن يتقبل منه كل ما قدمه من تضحيات مخلدة نصرةً للوطن “.

وتوفى اليوم، الطيار جمال بن عامر، إثر سقوط طائرته في العرض العسكري للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا العسكرية.