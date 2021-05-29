رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى طرابلس الجامعي

طرابلس 29 مايو 2021 (وال)- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم السبت، زيارة لبعض أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، يرافقه فيها وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

هذا واطلع الدبيبة على أحوال المرضى، واستمع لبعض الشكاوى المتعلقة بنقص الأدوية خاصة أدوية الأورام.

وأعطى الدبيبة تعليماته أن تقوم وزارة الصحة بالعمل على توفيرها بأسرع وقت، مشددًا على ضرورة توجيه الحالات المرضية التي يصعب علاجها بالمستشفى لوزارة الصحة، ليتم علاجها بالخارج.

كما التقى رئيس الحكومة ببعض العناصر الطبية العاملة بالمستشفى، والتي أفادته بوجود نقص في العناصر الطبية المساعدة، الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنين. (وال)

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