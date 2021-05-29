رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين

الجزائر 29 مايو 2021 (وال)- وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت، إلى جمهورية الجزائر على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، الصحة، العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وكان في استقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين، رئيس الوزراء الجزائري السيد عبد العزيز جراد، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية. (وال) س خ

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