انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري بالجزائر

الجزائر 29 مايو 2021 (وال)- انطلقت بفندق الأوراسي بالعاصمة الجزائرية اليوم السبت، فعّاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من الجهات التابعة لها.

هذا وترأس وفد الوزارة الليبي معالي وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج، وضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة، ومدير عام المنطقة الحرة مصراتة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، واتحاد الصناعة الليبي ومجالس أصحاب ورجال وسيدات الأعمال، وعدد من شركات قطاعي العام والخاص.

وناقش المنتدى الليبي الجزائري عدد من الاتفاقيات المُبرمة وسُبل تطويرها وتفعليها، وتعزيز التعاون في عدة مجالات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وبحث آلية دعم القطاع الخاص والتشبيك بين رجال الأعمال.

كما تضمنت فعّاليات المؤتمر حلقة نقاش حول المشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها، وذلك ضمن الخارطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة بالدولة.

وأكد السيد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، على أهمية هذا المنتدى لما له دور كبير في فتح مجال التعاون بين البلدين .

ويستمر المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري حتى يوم 31 مايو، ويتضمن معرض للمنتجات الليبية والجزائرية المزمع افتتاحه يوم 30 مايو، بمشاركة عدد من الشركات الليبية ممثلين عن قطاع الخاص.

وتأتي مشاركة الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار تنفيذ الخارطة الاستثمارية نحو دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي. (وال)

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