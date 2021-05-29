الجزائر: حجم التبادلات التجارية بين ليبيا والجزائر بلغ 59 مليون دولار

دعا وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، رجال الأعمال الجزائريين والليبيين إلى المساهمة في التكامل الاقتصادي بين البلدين بما يحقق شراكة رابحة للطرفين.

واعتبر رزيق، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، أن المنتدى يشكل فرصة حقيقية لإنشاء شراكة خلاقة للثروة المشتركة من أجل النمو، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الليبية شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحسنا ملحوظا في زيادة حجم المبادلات التجارية، ليبلغ 59 مليون دولار أميركي خلال العام 2020، مقارنة بنحو 31 مليون دولار عام 2018.

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