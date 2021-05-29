عبد العزيز: أدعو قوات البركان وأسودها لتنظيم استعراض عسكري

هاجم محمود عبد العزيز الورفلي، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، العرض العسكري اليوم السبت، بالقاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي، والذي يعد الأكبر في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وقال عبد العزيز خلال استضافته عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، وتبث من تركيا: “أستغرب وجود أشخاص تريد الاحتفال بعد هذا القتل والأشلاء، لو حققت نصرا بسيطا احتفل لكنك تلقيت عدة صفعات من مصراتة وشباب زليطن ومسلاته والخمس وتاجوراء وطرابلس، إذا احتفلتم بالكرامة سنحتفل بالانتصار على الهبود، وأدعو كل قوات البركان وأسودها للاستعراض لهزيمة الهبود والفاغنر والجنجويد” على حد زعمه.

وأعرب القيادي بجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، عن غضبه من صمت المسؤولين والجهات المعنية على عرض القوات المسلحة الليبية.

وأضاف:” لا أحد يلومنا على خطاب الكراهية ولا تقولوا هذه قلة قليلة، لماذا لا تخرجون وتتكلمون وتدينون ما يحدث، لكن تبقوا داكين رؤوسكم؟ تحتفلون بالمقابر الجماعية؟ شيء مخجل، نحن سنحتفل احتفالية كبيرة وهناك طائفة كبيرة من أهل الغرب يريدون الانقسام ونحن نعارض ونقول لهم تهدوا وخذوا النفط مبارك عليكم، ستصبحون كجنوب السودان هل سمعتم بإنجاز واحد لها، هل جنوب السودان معروفة؟” بحسب زعمه.

ووجه عبد العزيز حديثه لمن يعتزم المشاركة في الاستعراض العسكري قائلا: “نحن خسرنا أولادنا ودمرت طرابلس لكن كان لنا الشرف في ذلك، وأي شخص يذهب للاحتفال مهما كانت صفته سيكون عدوي اللدود، شاب واحد من شبابنا يساوي المهزوم وأحفاد أحفاده” حسب تعبيره.