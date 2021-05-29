الدبيبة يصل الجزائر على رأس وفد رفيع

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، إلى الجزائر، على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، الصحة، العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه كان في استقبال الوفد الليبي في مطار هواري بومدين، رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

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