بعد العرض العسكري المهيب.. قيادات الإخوان.. تشن حرباً تحريضية إعلامية

كعادة قيادات الإخوان الإرهابية خرج المجلس الذي جاء عقب عملية “فجر ليبيا” الإرهابية التي أودت بقوت الليبيين ومقدراتهم إلى التهلكة والدمار، قائلاً: أنه تابع الاستعراض العسكري (المهيب الذي قامت به القوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الكرامة التي حررت الوطن من براثن الإرهاب والتطرف) الذي زعم أن من قام به هي “القوات غير النظامية والخارجة عن الشرعية”، متناسياً أن القوات المسلحة العربية الليبية هي قوات عسكرية نظامية شرعية تنضوي تحت السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد والتي هي مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.

ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الذي يترأسه القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية المدعو خالد المشري، وفي بيانه، أضاف زاعماً: ” أن المجلس يذكّر بموقفه الثابت تجاه عملية الكرامة ومن يقودها وما تنضوي تحتها من قوات”، بحسب زعمه.

واعتبر المجلس الانقلابي الذي لا زال يحاول عرقلة الانتخابات، في بيانه المزعوم، “أنها محاولات آثمة غير شرعية تسعى للوصول للحكم عبر الانقلابات العسكرية، مدعومة من قوى إقليمية ودولية تُحارب دون هوادة حلم التغيير في ليبيا والمنطقة العربية”، بحسب زعمه.

وزعم المجلس الذي يستولي عليه حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، أن ثورة الكرامة التي دحرت فلول الإرهاب والتطرف تسببت بـ “المآسي والأزمات الكبرى” ابتداء ما أسماه بـ “تدمير أجزاء من بنغازي ودرنة، وتهجير أعداد كبيرة من أهاليها”، و “مروراً بالفتن والحروب القبلية التي أثيرت في الجنوب بعد اجتياحه، ووصولاً إلى محاولات الاستيلاء على العاصمة طرابلس وتدمير أجزاء واسعة من جنوبها، وما تخلل مل هذه المغامرات الفاشلة، وعلى مدار 7 سنوات، من آلام ومآس وفقدان كبير في فئة الشباب الذي كان الوقود الرئيسي لهذه الحروب، بعد أن كانت الآمال تحدو الجميع في أن يكونوا النواة الرئيسية في بناء وطنهم”، دون أن يشير أو يذكر الجرافات التي دعمت تنظيمي داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي الإرهابيات وجاءت من مدن مصراتة وطرابلس والزاوية.