عقيلة صالح يؤكد لكوبيتش ضرورة الانتخابات المباشرة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بمكتبه في مدينة القبة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش حيث تناول اللقاء اخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

بحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد شدد صالح على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر من العام الجاري