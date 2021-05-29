فخامة رئيس مجلس النواب يبحث آخر تطورات في ليبيا مع المبعوث الأممي

القبة 29 مايو 2021 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم السبت، المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد يان كوبيش، تناولا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد فخامته خلال اللقاء على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات، للوفاء بالاستحقاق الانتخابي، مشددًا على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مُباشر من الشعب. (وال)

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