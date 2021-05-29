فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم عدة مواضيع تهم الوزارة

القبة 28 مايو 2021 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، لبحث عدة مواضيع تهم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

هذا واطلع وكيل وزارة الداخلية فخامته على خطط الوزارة، لإرساء الأمن بالإضافة إلى مناقشة العراقيل والصعوبات التي تُواجه عملها ، مثمنًا في الوقت ذاته مواقف فخامة رئيس مجلس النواب الداعمة للوزارة والمؤسسة الشرطية .

من جانبه، أثنى فخامة رئيس مجلس النواب على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لحفظ الأمن، مؤكدًا في الوقت ذاته وقوفه التامّ معها لفرض الأمن والقانون في البلاد .

واختتم اللقاء بمنح وكيل وزارة الداخلية، درعًا تكريمًا لفخامته، وتقديرًا لجهوده الداعمة للوزارة الداخلية . (وال)

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