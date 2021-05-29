الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر يوم 8 يونيو

القاهرة 29 مايو 2021 (وال)- كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ” حسام زكي “، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعًا تشاوريًا يوم 8 يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح ” زكي ” أن هذا الاجتماع يأتي “في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية”.

وتجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، حيث تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية. (وال)

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