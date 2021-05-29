ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 May, 2021

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صحبة الدكتور علي الزناتي وزير الصحة، عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ظهر يوم السبت ؛ بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى طرابلس الجامعي بعد ورود العديد من الشكاوي من المترددين على المستشفى بخصوص الإهمال الواضح من إدارة المستشفى، وتردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الجولة زيارة بعض أقسام المستشفى منها قسم الإسعاف والطوارئ، قسم الأطفال، قسم الأورام، قسم الكلى، قسم العمليات الجراحة العامة، وكذلك قسم العناية لجراحة العامة، وقسم عناية القلب والقسطرة، والإطلاع على الأوضاع الصحية داخلهم، وسير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأطلع الوفد خلال الجولة على أحوال المرضى، والاستماع إلى الشكاوي المتعلقة بنقص الأدوية وخاصة فيما يتعلق بأدوية الأورام.

كما التقى الوفد ببعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، والتي تؤثر سلباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على الزيارة السابقة التي قام بها وزير الصحة للمستشفى والتي كانت في الرابع والعشرين من شهر أبريل المنصرم من أجل وضع جملة من الإجراءات لحل مشكلاته.