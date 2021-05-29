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بعد وفاته إثر سقوط طائرته بالعرض العسكري.. 6 معلومات هامة عن الطيار جمال بن عامر

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

توفي اليوم، العميد طيار جمال بن عامر إثر سقوط طائرته خلال مشاركته في العرض العسكري المقام في قاعدة بنينا العسكرية ببنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة، وتقدم لكم “الساعة24” 6 معلومات هامة عنه كالتالي.

  1. التحق بالكلية الجوية بمصراته في عام 1991 ، ليتخرج منها ويعمل في عدة قواعد جوية ليبية ثم أستقر عمله في قاعدة جمال عبدالناصر بطبرق كطيار مقاتل .
  2. من سكان مدينة بنغازي في منطقة البركه .
  3. كان أول طيار يقوم بقصف الإرهابيين في بنغازي و درنه والجنوب وطرابلس وفي الموانيء النفطية في وقت كانت تحتل فيه عصابات الجضران ومصراته هذه المنطقة .
  4. وصفته قنوات الإخوان بأنه مرتزق روسي يعمل في قوات الكرامة ( الطيار الروسي ) بسبب لونه وطوله وشخصيته .
  5. عرف عنه الشجاع والجسارة والأخلاق وشارك في محاربة الإرهاب.
  6. هٌجرت عائلته من منطقة البركة بسبب أحداث 17 فبراير.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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