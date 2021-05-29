رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل إلى الجزائر

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، إلى دولة الجزائر، على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية، والداخلية، والمواصلات، والاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز، والصحة، والعمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه كان في استقبال الوفد الليبي في مطار هواري بومدين، رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

وافتتح اليوم السبت المنتدى الاقتصادي الليبي- الجزائري بالعاصمة الجزائرية ، بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، ومستشار رئيس الجمهورية الجزائري ووزيري التجارة والخارجية الجزائريين ، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين..

وتستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاثة أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، إضافة إلى مشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض «Sefax» التجاري.