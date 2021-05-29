سرقة مركز صحي بضواحي سرت

تعرض المركز الصحي السد بمنطقة وادي الغربيات بضواحي سرت، لأعمال عبث وسرقة من قبل عصابات مجهولة، على ما أفادت مصادر بقطاع الصحة في سرت، السبت.

وأوضحت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المركز الصحي السد تعرض لسرقة سبعة مكيفات كانت موجودة بالأقسام الطبية والعيادات، كما تعرضت مكاتب ومعدات طبية وإسعافية بالمركز إلى السرقة والعبث.

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وهذه المرة الثانية، التي يتعرض فيها المركز إلى السرقة خلال الفترة الأخيرة، فى غياب حراساته من قبل قطاع الصحة. وتقدم العناصر الطبية المساعدة المتواجدة بالمركز خدماتها للمرضى وخاصة الحقن والتطعيمات والإسعافات الأولية.

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