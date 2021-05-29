ليبيا الان

وكالة أنباء تركيا عن دراه : الذين أقاموا عرض حفتر مرتزقة سوريين وسودانيين

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم عبدالهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لتركيا بأن من قاموا بالعرض اليوم في بنينا هم مرتزقة سوريين وسودانيين .

‎جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دراه لمراسل وكالة الأنباء التركية الأناضول مشددًا من جديد على أن “سوريين وسودانيين هم من يقومون بالعرض العسكري الذي تقيمه مليشيات حفتر في بنغازي”.

‎وأضاف دراه : ” المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية وعددهم 3 آلاف ووصلت لهم دفعة جديدة قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي” لدعم مليشيات حفت وفق زعمه .

‎وأضاف زاعمًا رغم مشاهدة الجميع للوجوه المشاركة في العرض بالقول أن “عدد الليبيين المشاركين في العرض العسكري قليل، وسيمنح كل واحد من الليبيين مبلغ ألف دينار (225 دولارا) لقاء مشاركته”.

‎واستطرد في سياقاته الفكاهية المعتادة : “نرصد كل التحركات ولدينا استخبارات تعمل بكل مهنية ويصلنا كل شيء حتى من مقرات الرجمة “.

‎وتساءل دراه: “أين القائد الأعلى للجيش الليبي (رئيس المجلس الرئاسي) والأمم المتحدة راعية اتفاق 5+5 مما يحدث في الشرق الليبي”.

ونفت الحكومة السودانية أكثر من مرة أي علاقة لها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، معلنة عن إحباطها عمليات هجرة غير نظامية لسوريين إلى ليبيا بينهم مرتبطين بسوريين يعملون مع انقرة غرب ليبيا .

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ما اصح وجهك يا صفيق هؤلاء جنود وأولياء أمورهم في اامنصه يشاهدوا بفخر ان ابناءهم كونوا جيش ليبيا من جديد بعد كاد ينتهي فالمرتزقه بافالح التي تحميكم وحارستكم بعدما فشلت عصابات الجريمه المنظمه التي يدعمها الاخوان بالمال المغتصب من قوت الليبيين وفشل السراج في محاولة شرعنه العصابات الارهابيه تكون جيش الصخيرات ولكن فشل في شرعنتها وفشلت هي في ايقاف زحف الجيش نحو تخرير العامه ففال الاخوان مشروعنا فاشل مشروع الاعتماد علي خريجي سجون وشواذ وصعاليك مجهولي النسب فاتفقوا علي جلب رجال سوريين بدل اشباه الرجال الليبيين فاصبح الجيش في مواجهة عصابات الشواذ الليبيين والمرتزقه السوريي فقرر العالم الضغط علي الجيش الليبي بالانسحاب الي حدود سرت

    رد

  • قصر ذيل ياازعر !!!
    وين الفاغنر ياحمار لم نرى اى احد شكله روسى !!
    وحسنا فعل الجيش الوطنى بتجمع المشاركين فى العرض والا لقال الخرفان انه يتم اعادة عرضهم مرة اخرى !!!
    موتوا بغيظكم ياخرفان فلقد وصلت الرسالة بان الجيش الوطنى قوى واقوى مما كنا نتوقع وراينا صواريخ سكود مداها 400 كم اى انها قادرة على تدمير مصراته من داخل سرت او تدمير القوات التركية بقاعدة الوطية من اماكن سيطرة ااجيش فى الجنوب الغربى !!!

    رد

  • اسكت ياعرص فهذا العرض رد عملى على اكاذيب الخرفان وما رايناه من الجيش الوطنى يطمئن بانه يمكن تحرير غرب ليبيا بسهولة .
    واضحكنى مايتردد ان المليشيات تريد عمل عرض مشابه ولنتخيل هذا العرص :-
    كيف تثق مليشيات طرابلس فى مليشيات مصراته وحتى مليشيات طرابلس لا تثق فى بعضها وفرصة ذهبية للتخلص من هذه المليشيات ان خرجت فى عرض واحد باطلاق قذائف هاون من اتجاهات مختلفة على كل مليشيا فتظن ان مليشيا اخرى تريد التخلص منها وينشب اقتتال بينهم وهو المطلوب

    رد