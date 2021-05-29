وكالة أنباء تركيا عن دراه : الذين أقاموا عرض حفتر مرتزقة سوريين وسودانيين

‎ليبيا – زعم عبدالهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لتركيا بأن من قاموا بالعرض اليوم في بنينا هم مرتزقة سوريين وسودانيين .

‎جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دراه لمراسل وكالة الأنباء التركية الأناضول مشددًا من جديد على أن “سوريين وسودانيين هم من يقومون بالعرض العسكري الذي تقيمه مليشيات حفتر في بنغازي”.

فيديو | محور عين زارة | علي الرملي القائد الميداني في " كتيبة النواصي التابعة لداخلية الوفاق يؤكد تورط باشاآغا في جلب الإرهابيين السوريين من بينهم عناصر في تنظيم داعش متوعدًا بـ " قتلهم وإبادتهم " في شوارع #طرابلس . #المرصد #ليبيا (2/2) pic.twitter.com/3qY9FAEZJD — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 23, 2020

‎وأضاف دراه : ” المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية وعددهم 3 آلاف ووصلت لهم دفعة جديدة قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي” لدعم مليشيات حفت وفق زعمه .

‎وأضاف زاعمًا رغم مشاهدة الجميع للوجوه المشاركة في العرض بالقول أن “عدد الليبيين المشاركين في العرض العسكري قليل، وسيمنح كل واحد من الليبيين مبلغ ألف دينار (225 دولارا) لقاء مشاركته”.

شاهد | إحتجاج من نوع آخر عبر تيك توك .. " أبوغضب " غاضب في معسكر #اليرموك رغم انتظام مرتبه . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/T0sYK6ATII — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 28, 2020

‎واستطرد في سياقاته الفكاهية المعتادة : “نرصد كل التحركات ولدينا استخبارات تعمل بكل مهنية ويصلنا كل شيء حتى من مقرات الرجمة “.

فيديو | بيان غرفة عمليات " سرت – الجفرة " التابعة للرئاسي حول آخر المستجدات ورفض إتفاق فتح النفط ضمنيًا " يتلوه عبدالهادي دراه المتحدث باسم الغرفة. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/AAzU309SiX — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 20, 2020

‎وتساءل دراه: “أين القائد الأعلى للجيش الليبي (رئيس المجلس الرئاسي) والأمم المتحدة راعية اتفاق 5+5 مما يحدث في الشرق الليبي”.

المهرب المعاقب دوليًا ومحليًا عبدالرحمن ميلاد "البيدجا" يعلن دعمه التام للسراج ويوجه رسائل للحراك :الأتراك أسيادكم، ومن حق السوريين الدولار لأنهم "تريس" قاتلوا معنا في #طرابلس ودافعوا عن نسائنا ومن يخطئ كأنه أخطأ بحقنا،أين كنتم يوم 4/4 يوم السراج مع البركان؟! #ليبيا #المرصد 2/1 pic.twitter.com/dBNZNH7oqc — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 27, 2020

‎

ونفت الحكومة السودانية أكثر من مرة أي علاقة لها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، معلنة عن إحباطها عمليات هجرة غير نظامية لسوريين إلى ليبيا بينهم مرتبطين بسوريين يعملون مع انقرة غرب ليبيا .

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية