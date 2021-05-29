عقيلة يشدد خلال لقاءه أوفتشا على ضرورة انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ”، مساء السبت، بمكتبه في مدينة القبة ، السفير الألماني لدى ليبيا” أوليفر أوفتشا “.

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، بحث المستشار عقيلة صالح مع السفير الألماني سير العملية السياسية في ليبيا ، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، وعلى دعم مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات، كما شدد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .

من جانبه وصف السفير الألماني لدى ليبيا لقائه رئيس مجلس النواب بالودي والبنَاء ، موضحاً بأنه قد ناقش مع فخامته الحاجة لاتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.