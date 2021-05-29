أبوجناح وصنع الله يتعهدان من سبها بإمداد الجنوب باحتياجاته من الوقود

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، رفقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة إلى مدينة سبها ضمن زيارة تفقدية للمنطفة الجنوبية.

وأجرى الوفد زيارة تفقدية إلى مستودع النفط بمطار سبها الدولي، ومستودع سبها النفطي لتفقد سير عمليات تزويد المستودعين بالوقود، كما التقى بالعاملين واستمع إلي المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المستودعان، بهدف إيجاد حلول مناسبة لضمان تزويد المنطقة بالوقود.

وقدم أبوجناح خلال اجتماع مع مجلس أعيان وحكماء وعمداء البلديات بمنطقة الشاطئ شرحا مفصلا لخطط ورؤية الحكومة للمنطقة الجنوبية، داعيا إلى ضرورة التكاتف والعمل على استتباب الأمن بالمنطقة.

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خطة لإيصال الوقود والغاز إلى الجنوب

بدوره، أكد صنع الله عزم مؤسسة النفط على إيصال الوقود إلى الجنوب برغم «الصعوبات»، وعبر عن أمله في تحسن الوضع الأمنى حتى يتم ذلك بسلاسة.

وكشف عن انطلاق قافلة نفط، الأحد، في طريقها إلى الجنوب، موضحا أن منطقة الشاطئ ستزود بشكل تلقائي بالوقود دون دخول حصتها إلى مستودع سبها. وبخصوص الغاز، أكد صنع الله أنه سيصل تباعا للجنوب وأن هناك خطة تهدف إلى تزويد المنطقة به.

كما اجتمع الوفد مع المجلس البلدي إدري الشاطئ، واستمع إلي الصعوبات التي يعاني منها المجلس، حيث تعهد أبوجناح بعمل الحكومة على حل جميع المختنقات قريبا، فيما أكد صنع الله أن المنطقة ستكون ضمن خططها التنموية بمناطق عملياتها.

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