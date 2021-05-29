المستشار صالح للسفير الألماني: يجب أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، حيث بحث معه سير العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم وعلى دعم مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات.

المستشار صالح، وخلال اللقاء، الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، شدد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

من جانبه وصف السفير الألماني لدى ليبيا لقائه برئيس مجلس النواب بالودي والبنَاء، موضحاً بأنه قد ناقش مع المستشار صالح الحاجة لاتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم.