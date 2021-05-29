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مراسل قناة الجزيرة القطرية: “بن عامر” متورط في جرائم حرب وقصف الأبرياء في درنة وبنغازي

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق أحمد خليفة مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، على خبر سقوط طائرة خلال العرض العسكري في قاعدة بنينا.

وقال خليفة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏الإجرام الذي مارسه الطيار جمال بن عامر منذ 2014 لا يمكن وصفه، أحياء ومناطق سكنية بأكملها ألقى عليها البراميل المتفجرة وسَوّى بأبنيتها وما يوجد فيها من البشر بالتراب”، على حد زعمه.

وما لبث أن نشر مراسل القناة القطرية مقطع ‏فيديو للحظة سقوط الطائرة الميغ، وقال: “كان يقودها أحد طياري مليشيات حفتر وهو جمال بن عامر المتورط في ارتكاب جرائم حرب وقصف أحياء ومناطق سكنية في ‎بنغازي ودرنة وطرابلس، حيث عُرف بقصفه المكثف لمحكمة شمال بنغازي المجاورة لميدان الحرية ببنغازي الذي شهد البدايات الأولى لثورة 17 فبراير” بحسب ادعائه.

في المقابل، رأى محللون إعلاميون استطلعت “الساعة 24” آراءهم أن خليفة لم يكن مهنيا في تعليقه، وانحاز لصفوف المليشيات المسلحة الذين يصفهم بالأبرياء، والذين فرضوا سطوتهم على شوارع بنغازي وعلى رأسهم الإرهابيان وسام بن حميد ومحمد الزهاوي اللذين قتلتهما قوات عملية الكرامة.

وأكد المحللون أن هذه المليشيات التي بثت الرعب والفوضى في بنغازي نجحت قوات الكرامة والتي كان جمال أحد أفرادها، في دحرهم وطردهم من كامل المنطقة الشرقية والجنوبية، وتنعم المنطقتان بالأمن والأمان اليوم بفضلها.

وفي سياق متصل، نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الطيار جمال بن عامر، إثر سقوط طائرته في العرض العسكري  للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا العسكرية.

يشار إلى أن خليفة أحد المؤيدين لمجالس الشورى في مدينتي بنغازي ودرنة، من تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتشددة، وفر من بنغازي بعدما أصدرت الجهات الأمنية أوامر قبض وملاحقة بحقه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • قتل الدواعش وغيرهم من الخوارج كلاب النار فى بنغازى ودرنة امر به رسول الله فى احاديث صحيحة يتفق عليها السنة والشيعة معا
    حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يخرج في هذه الأمة – ولم يقل: منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم- أو: حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء)) رواه البخاري (6931)، ومسلم (1064). .
    3- حديث عبدالله بن عمر، وذكر الحرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية)) رواه البخاري (6932). .
    4- حديث ذي الخويصرة التميمي عن أبي سعيد قال: ((بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟! قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه – أو قال: ثدييه – مثل ثدي المرأة – أو قال: مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه: وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ)) رواه البخاري (3610)، ومسلم (1063). .
    5- حدثنا يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق: ((يخرج منه قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية)) رواه البخاري (6934). .
    وقد أورد ابن حجر عدة روايات عن الصحابة تصف الخوارج بأنهم شرار الخلق والخليقة، وأنهم أبغض خلق الله، وأنه يقتلهم خير الخلق والخليقة، وهي روايات كثيرة انظر: ((فتح الباري)) (12/286). ، ثم أورد أسماء طائفة من العلماء الذين كفروهم، كالبخاري، حيث قرنهم بالملحدين، وأفرد عنهم المتأولين بترجمة، وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي – فيما يذكر ابن حجر – حيث صرح بكفرهم في شرح الترمذي، وقال: إن هذا هو الصحيح، مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ((يمرقون من الإسلام))، وبقوله: ((ولأقتلنهم قتل عاد)) رواه البخاري (3344). ،وفي لفظ: ((ثمود)) رواه البخاري (4351)، ومسلم (1064). ، ولحكمهم على من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا هم أحق بالاسم منهم، وبقوله: ((هم شر الخلق والخليقة)) رواه مسلم (1067). ، ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله: “إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى” نقلا عن ((فتح الباري)) ج12/299). .
    ومثله ما نقله ابن حجر عن السبكي، حيث يرى أن الصحيح هو القول بكفرهم، وذلك بسبب تكفيرهم أعلام الصحابة، لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته نقلا عن ((فتح الباري)) (12/299). لهم بالجنة، وكذا القرطبي فقد قال في المفهم: “والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث” نقلا عن ((فتح الباري)) (ص301).
    وقال أيضا: “فعلى القول بتكفيرهم، يقاتلون ويقتلون، وتسبى أموالهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا، ونصبوا الحرب” ((فتح الباري)) (12/301). . وهذا يدل على أنه غير جازم بالحكم فيهم، وإن كان يرى ترك تكفيرهم أسلم لقوله: “وباب التكفير باب خطر، ولا تعدل بالسلامة شيئا” ((فتح الباري)) (12/301). .ونقل ابن حجر أيضا عن صاحب الشفا قوله: “وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة” ((فتح الباري)) (ص300). .

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  • الا يستحى مراسل قناة الجزيرة الحقيرة بانه من كلاب موظة حمالة الحطب التى وزت بغلها وبعلها حمد المحنط حاليا على ان يقلب ابوه خليفة ثم زحلقته واجبرته على تسليم السلطة لابنها تميم متجاهلا اخوه الاكبر جوعان من مزة اخرى غير موزة اتفوووووه عليك كلب ربنا يحشرك مع موزة وعائلتها الكريهة فى الدرك الاسفل من النار

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