مراسل قناة الجزيرة القطرية: “بن عامر” متورط في جرائم حرب وقصف الأبرياء في درنة وبنغازي

علق أحمد خليفة مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، على خبر سقوط طائرة خلال العرض العسكري في قاعدة بنينا.

وقال خليفة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏الإجرام الذي مارسه الطيار جمال بن عامر منذ 2014 لا يمكن وصفه، أحياء ومناطق سكنية بأكملها ألقى عليها البراميل المتفجرة وسَوّى بأبنيتها وما يوجد فيها من البشر بالتراب”، على حد زعمه.

وما لبث أن نشر مراسل القناة القطرية مقطع ‏فيديو للحظة سقوط الطائرة الميغ، وقال: “كان يقودها أحد طياري مليشيات حفتر وهو جمال بن عامر المتورط في ارتكاب جرائم حرب وقصف أحياء ومناطق سكنية في ‎بنغازي ودرنة وطرابلس، حيث عُرف بقصفه المكثف لمحكمة شمال بنغازي المجاورة لميدان الحرية ببنغازي الذي شهد البدايات الأولى لثورة 17 فبراير” بحسب ادعائه.

في المقابل، رأى محللون إعلاميون استطلعت “الساعة 24” آراءهم أن خليفة لم يكن مهنيا في تعليقه، وانحاز لصفوف المليشيات المسلحة الذين يصفهم بالأبرياء، والذين فرضوا سطوتهم على شوارع بنغازي وعلى رأسهم الإرهابيان وسام بن حميد ومحمد الزهاوي اللذين قتلتهما قوات عملية الكرامة.

وأكد المحللون أن هذه المليشيات التي بثت الرعب والفوضى في بنغازي نجحت قوات الكرامة والتي كان جمال أحد أفرادها، في دحرهم وطردهم من كامل المنطقة الشرقية والجنوبية، وتنعم المنطقتان بالأمن والأمان اليوم بفضلها.

وفي سياق متصل، نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الطيار جمال بن عامر، إثر سقوط طائرته في العرض العسكري للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا العسكرية.

يشار إلى أن خليفة أحد المؤيدين لمجالس الشورى في مدينتي بنغازي ودرنة، من تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتشددة، وفر من بنغازي بعدما أصدرت الجهات الأمنية أوامر قبض وملاحقة بحقه.