ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 May, 2021

استقبل ميناء طرابلس البحري السبت ،الزورق البحرية (P200) التابع للإدارة العامة لأمن السواحل وذلك عقب وصوله لأرض الوطن ،ومن المقرر أن يسهم الزورق في عمليات أمن السواحل لمكافحة الهجرة غير القانونية وغيرها من الظواهر السلبية.

و أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات على أهمية دعم الادارة العامة لأمن السواحل نظراً لأهمية الأمن البحري وصعوبته ، مشيرا الى ضرورة الأهتمام بها ومشيدا بدوره منتسبيها كافة في تأمين الساحل الليبي ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وحضر مراسم التسليم مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ورئيس قوة العمليات الخاصة العقيد زهير عبدالعزيز، ووكيل وزارة الداخلية لمديريات الأمن بالمناطق، ورئيس مكتب العلاقات بوزارة الداخلية، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ومدير إدارة نفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

من جهته تحدث مدير الإدارة العامة لأمن السواحل حول الإختصاصات المناطة بالإدارة ودورها في حماية وتأمين السواحل ، كما قدم رئيس مكتب العمليات البحرية لمحة تاريخية عن الزورق ومواصفاته للحضور .

وفي ختام الحفل قام الحضور بجولة بحرية على متن أحد الزوارق البحرية التابعة للإدارة تعرفوا من خلالها على ألية عمل الزوارق وقدراتها على حماية الساحل الليبي

هذا ويذكر بأن الزورق البحري “P200” أحد الزوارق التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل قد كان تحت الصيانة بجمهورية تونس منذو عام 2013م.