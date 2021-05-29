دراه للأناضول التركية: سوريون وسودانيون قاموا بالعرض العسكري لمليشيات حفتر

ادعى عبدالهادي دراه المتحدث باسم ما يعرف غرفة عمليات سرت الجفرة، أن من قاموا بالعرض العسكري في قاعدة بنينا العسكرية هم مرتزقة سوريون وسودانيون، وأن عدد من يقيمون من السوريين في قاعدة بنينا العسكرية 3 ألاف سوري.

وزعم داره في تصريحات لمراسل لوكالة الأناضول التركية، أن سوريون وسودانيون هم من يقومون بالعرض العسكري الذي تقيمه “مليشيات حفتر في بنغازي” على حد زعمه، مستطردا، :” المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية وعددهم 3 آلاف ووصلت لهم دفعة جديدة قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي” على حد مزاعمه.

واستكمل مزاعمه قائلا:” عدد الليبيين المشاركين في العرض العسكري قليل، وسيمنح كل واحد من الليبيين مبلغ ألف دينار (225 دولارا) لقاء مشاركته، ونرصد كل التحركات ولدينا استخبارات تعمل بكل مهنية ويصلنا كل شيء حتى من مقرات الرجمة “، على حد زعمه، متسائلا أين القائد الأعلى للجيش الليبي (رئيس المجلس الرئاسي) والأمم المتحدة راعية اتفاق 5+5 مما يحدث في الشرق الليبي على حد ادعائه.