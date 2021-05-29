الأنصاري: صنع الله قرر تصنيف “إدري” كمنطقة نفطية  ضمن حدودها الإدارية

كشف حسين الأنصاري العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وأحد أبرز قيادات قبائل الطوارق، أن مصطفى صنع الله قرر تصنيق منطقة إدري كمنطقة نفطية إسوة بالمناطق التي تقع في حدودها الإدارية، خلال لقاءه اليوم مع عمداء الجنوب.

وقال الأنصاري في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” مبروك لأهلنا في أدري، فقد أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن تصنيف “إدري” كمنطقة نفطية إسوة بالمناطق النفطية التي تقع ضمن حدودها الإدارية حقول أو موانئ للنفط والغاز، على اعتبار مرور خطوط نقل الغاز بنطاق البلدية، و يترتب على هذا الإعلان إلتزام المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع وتنمية هذه المواقع”.

جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى في بلدية إدري بمسؤولي البلدية وأعيان المنطقة.تناول اللقاء جهود حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط من أجل تأمين إمدادات الوقود والغاز بشكل منتظم.