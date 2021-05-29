“التونسي للدراسات الاستراتيجية” يعرض على المنفي إعداد أبحاث تستشرق مستقبل البلدين

زار رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أمس السبت، حيث كان في استقباله عدد من البُحاث والأكاديميين بالمعهد، وقدموا له عرضاً حول مهام المعهد والأعمال التي يقوم بها.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، تناول الباحثون مجالات البحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية التي يتناولها المعهد، مؤكدين استعدادهم التعاون والتنسيق مع المؤسسات المماثلة للمساهمة وإعداد دراسات مشتركة لاستشراق مستقبل البلدين.

من جانبه تناول الرئيس مدى أهمية المراكز البحثية لصانع القرار ودورها في ترشيد مؤسسات الحكم والإدارة، مؤكداً على أهمية خلق الشراكة والتوأمة بين المراكز البحثية للبلدين.