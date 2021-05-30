ليبيا الان

بن عطية: حفتر يعلن التمرد على المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشر حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك ما أسماه:” بلاغ للقائد الأعلى للجيش الليبي..و “رئيس المجلس الرئاسي”.

وزعم بن عطية في تدوينته التي وجهها للمجلس الرئاسي قائلا :” بما أنك منعت العسكريين من الحديث، نتمنى أن توضح لنا موقفك من منتحل شخصية قائد عام للجيش و كذلك وجود أركان للجيش تحت إمرته بالشرق مع وجود رئاسة الأركان بالعاصمة،ننتظر موقفكم و قراركم حيال المتمرد والخارج عن السلطة والقانون والنظام، موقفكم  محك شرعيتكم، هل ستتخذون موقفا رسميا علنيا من متمرد على اتفاق جنيف والسلطة الحالية؟، هل ستقبلون بقائد ميليشا لازال يستعدي الرئاسي والحكومة والشعب؟، حفتر أعلن ويعلن كل يوم تمرده عليكم و أنتم صامتون، شرعيتكم على المحك”، على حد مزاعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يانتن راهو فنتن ياهو تعنى عطية الرب وانت نتن ليبيا تتنفس الكذب وتفكر بعقلية طفل صغير فالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى ياكلب بقرار من مجلس النواب وحسب الاتفاق السياسى لا يستطيع المجلس الرئاسى ان يتعامل معه الا بقرار بالاجماع يحال لمجلس النواب يصدق عليه وهذا مستحيل ياحمار اما من يملك توفيع قرار المجلس الرئاسى فهو المنفى وحده حسب البند الثانى من الاتفاق السياسى والمنفى لم يعترض على العرض ياعرص بل يفتخر به .
    فوجود جيش نظامى له قائد واحد يسبطر على الوحدات العيكرية افصل من مليشيات همجية تهاجم مقر المجلس الرئاسى اعتراضا على قرار توافق عليه اعضاء المجلس .

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  • قمة التخلف العقلى لهذا الخروف الغبى وبادلة قطعية نرد عليه :-
    المشير خليفة حفتر ورئيس الاركان الناضروى تم تعيبنهم بقرار من مجلس النواب ولا يحق طبقا للاتفاق السياسى اللخير تغييرهم الا بموافقة المجلس الرئاسى كاملا ثم تصديق البرلمان .
    اما تعيبن الحداد رئيس اركان فهو مخالف لاتفاق الصخيرات حيث يجب ان يصدر القرار ياحمار بالتوافق بين اعصاء المجلس الرئاسى التسعة وهذا لم يحدث وبالتالى على المجلس الرئاسى احترام الشرعية وقرار مجلس النواب .
    عرفت انك جاهل يانتن .
    كما ان رئيس المجلس الرئاسى لم يصدر اى قرار لانه يتطلب الاحماع وهو والكونى داعمين للجيش الوطنى بينما اللافى خائن للوطن وبالتالى لم يصدر اى قرار وما فعله الافى باطل وليس من حقه فهو جاهل ام يقرأ الاتفاق السياسى ليعرف حدوده

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