بن عطية: حفتر يعلن التمرد على المجلس الرئاسي

نشر حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك ما أسماه:” بلاغ للقائد الأعلى للجيش الليبي..و “رئيس المجلس الرئاسي”.

وزعم بن عطية في تدوينته التي وجهها للمجلس الرئاسي قائلا :” بما أنك منعت العسكريين من الحديث، نتمنى أن توضح لنا موقفك من منتحل شخصية قائد عام للجيش و كذلك وجود أركان للجيش تحت إمرته بالشرق مع وجود رئاسة الأركان بالعاصمة،ننتظر موقفكم و قراركم حيال المتمرد والخارج عن السلطة والقانون والنظام، موقفكم محك شرعيتكم، هل ستتخذون موقفا رسميا علنيا من متمرد على اتفاق جنيف والسلطة الحالية؟، هل ستقبلون بقائد ميليشا لازال يستعدي الرئاسي والحكومة والشعب؟، حفتر أعلن ويعلن كل يوم تمرده عليكم و أنتم صامتون، شرعيتكم على المحك”، على حد مزاعمه.