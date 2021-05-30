تعرف على “6” علامات تحذيرية رئيسية تشير لجلطات الدم

اعلنت وكالة الادوية الاورببية عن 6 علامات تحذيرية رئيسية دالة على نوع نادر للغاية من الجلطة الدموية، أعراض الجلطات الدموية المرتبطة بلقاح فيروس (كورونا) من نوع “أسترازينيكا”.

وقد قامت وكالة الأدوية الأوروبية)، الهيئة التنظيمية للأدوية في أوروبا)، بتجميع قائمة بالعلامات التحذيرية الرئيسية لجلطات الدم، وأوضحت أنه ينبغي على المرضى طلب المساعدة الطبية فورا إذا ظهرت عليهم الأعراض التالية:

1- ضيق في التنفس.

2- تورم في الساق.

3- ألم الصدر.

4-ألم بطني مستمر.

5- الأعراض العصبية، بما في ذلك الصداع الشديد والمستمر أو عدم وضوح الرؤية.

6- ظهور بقع دم صغيرة تحت الجلد في غير مكان الحقن.

ويعرف مزيج الجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية بأنه سمة محددة عند الأشخاص الذين يتلقون لقاح “أسترازينيكا”، وتحدد الصفائح الدموية على أنها خلايا دم عديمة اللون تساعد على تجلط الدم، لذلك يجب أن يؤدي انخفاض الصفائح الدموية نظريا إلى نزيف مفرط وليس جلطات دموية.

وأحد التفسيرات المعقولة التي طرحت، هو أن مزيج الجلطات الدموية وانخفاض الصفائح الدموية هو استجابة مناعية، ما يؤدي إلى حالة مشابهة للحالة التي تظهر في بعض الأحيان لدى المرضى الذين يعالجون بالهيبارين (مميع للدم يستخدم لعلاج الجلطات الدموية والوقاية منها).

تنتقل عبر الهواء.. ظهور سلالة كورونا متحورة اشد فتكا من سابقاتها في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.

وكتبت صحيفة “VnExpress” الإلكترونية عن الوزير قوله ، أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من “كوفيد – 19” أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

وقال الوزير إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل / نيسان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

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