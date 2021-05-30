ليبيا الان

المشري من تركيا: حفتر “مش معبر حد” ورسائله غير إيجابية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، على خلفية الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا.

وزعم المشري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، رصدتها “الساعة 24″، قائلا إن “الاستعراض الحقيقي شاركنا فيه مع شباب ليبيا من جميع المناطق الذي بدأ يوم 4 أبريل 2019، واستمر قرابة العامين وسقطت فيه الصورة العسكرية التي يدعيها حفتر”.

ورغم نفي القيادي في جماعة الإخوان المدرجة على قائم الإرهاب في ليبيا، مشاهدته للاستعراض العسكرى، إلا أنه زعم أن هناك مرتزقة شاركوا فيه، وأضاف: “بدأ الاستعراض بإسقاط طائرة أحد المجرمين الذي كان يدك في بنغازي، ودرنة وضرب أطفال قنفودة وشارك بالهجوم على طرابلس”.

وادعى المشري الذي يزور تركيا حاليا، أن حفتر يريد أن يبعث رسائل مهمة من وراء الاستعراض بأنه “ما زال لديه القدرة على الاستعراض، ويريد أن يقول إنه ما زال يريد السعي للسلطة وسيجد مبرراته لذلك”.

وزعم رئيس مجلس الدول: “حفتر ليس لديه القدرة على شن أي حرب وبعون الله سيسجن بالديمقراطية أو القوة إذا أرادها، وهو لا ينصاع إلى أحد، ولا القائد الأعلى وكما نقولها باللهجة الشعبية (مش معبر حد)”.

وخلال مداخلته، ادعى المشري معرفته بمعلومات عن رفض الدول الخارجية للاستعراض العسكري الذي جرى في بنينا، ووافقوا ليحاول حفتر أن يظهر بأنه يؤيد الحوار والمسار السياسي، حسب قوله.

وزعم أيضا أن رسائل حفتر بالعرض العسكري ليست إيجابية، وتابع: “المسار السياسي دائر، ولن يستطيع أن يعرقله، ولن نفتح معه أي طريق للحوار، ولن نذهب إليه، ولن نثق فيه، وأيدينا على الزناد ولو عاد لعدنا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • حفتر يعبر عن ارادة الشعب الليبى ما يفعله يثلج صدور 7 مليون ليبى يفخرون بجيشهم الوطنى ويعتقرون الخوان للوطن حريم السلطان مثلك وراينا دعم مجلس النواب له وحضور عدد من النواب رأوا باعينهم قوة الجيش الوطنى موتوا بغيظكم يامسخرة بتعمل ايه فى انقرة ببتناك من الاتراك فمهما فعلت سيدوسك اردوغان بالاقدام ويقدمك قربان اسأل من حولك من خوان مصر بعد سبع سنوات من عملهم كلاب مسعورة ضد السيسى والنتيجة يتم طردهم والتودد للسيسى وبالامس قال وزير خارجية قطر ان السيسى رئيس شرعى !! بعد ان مانوا يقولوا انه قائد انقلاب الان ياكلاب لم يعد لكم اى وزن وقلناها من زمان المتغطى باردوغان عريان والمستقوى بشعبه كسبان .وهذا مانراه الان يقف المشير كالاسد وسط اسود الجيش الوطنى باعداد ضخمة ازهلت الجميع بعثت عن فاغنر فلم اجد وبحثت عن جندويد فلم اجد كلهم اسود وطنية .
    موتوا بغيظكم ياخرفان فمكانكم مع مرشدكم الوضيع بديع والنرشد البديل محمود عزت ايضا معه فى السجن مع خيرت الشاطر والبلتاجى والبغل ابواسماعيل انت بالنسبة لهم مثل النملة الى الخروف .يادى الكسوف مش محصل حتى خروف

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  • اتق شر الحليم اذا غضب .
    فالشعب الليبى وقائد جيشه الوطنى صبروا كثيرا على العك الحاصل الان وفشل الاتفاق السياسى مجرد وقت فالاحتلال التركى لم يخرج مع المرتزقة ولم يتم تفكيك المليشيات التى تمردت على المجلس الرئاسى وهاجمت مقره عندما تستخدم حقه طبقا للاتفاق بتعيبن رئيس المخابرات ولم يلتزموا بالقرار ورفضوا فتح طريق مصراته سرت واذا استمر هذا الضعف فمن حق الجيش الوطنى استخدام القوة العسكرية لتنفيذ الاتفاق وفتح طريق سرت مصراته ونقل مقر المجلس الرئاسى والحكومة والا يتم سحب الثقة منهما وتفويض المشير شعبيا لقيادة البلاد وتطهيرها من المليشيات والقوة موجودة ورأيناها

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  • انتم مجلس الدولة .. مالكم ومال المشير خليفة حفتر ..؟!! ـ
    ما عندكم ما أديروا ..!!!
    ألهوا بالحدود الغربية والهوا بتأمين الاقتصاد في البلاد من تجار الازمات .حتى امواطن الليبي معا عرف بين مطرقة حفتر وسندان الاخوان ونار الارهاب وفساد الوزراء والنواب ـ
    .. خليتوها سوق يا مشري ـ ويا اخوان يا جهلة الاحزاب … خليتوا ليبيا سوق للاتراك والتوانسة ـ وحتى الجزائر خاشين عالخط
    ما في شيء منظم ـ ومافيش هدف للاصلاح فاالدولة ـ كلكم تلهثةا عالمناصب والحكم للسرقة والختلس المالي وليس للأصلاح وتفعيل العدالة الشرعية فالدولة .
    لو يقام العدل على الاغنياء والفاسدين الحكوميين ـ سترتاح البلاد ويثق فيها المواطن المظلوم

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