المشري: حفتر مش معبر حد ورسائله غير إيجابية

تعليقات
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حفتر يعبر عن ارادة الشعب الليبى ما يفعله يثلج صدور 7 مليون ليبى يفخرون بجيشهم الوطنى ويعتقرون الخوان للوطن حريم السلطان مثلك وراينا دعم مجلس النواب له وحضور عدد من النواب رأوا باعينهم قوة الجيش الوطنى موتوا بغيظكم يامسخرة بتعمل ايه فى انقرة ببتناك من الاتراك فمهما فعلت سيدوسك اردوغان بالاقدام ويقدمك قربان اسأل من حولك من خوان مصر بعد سبع سنوات من عملهم كلاب مسعورة ضد السيسى والنتيجة يتم طردهم والتودد للسيسى وبالامس قال وزير خارجية قطر ان السيسى رئيس شرعى !! بعد ان مانوا يقولوا انه قائد انقلاب الان ياكلاب لم يعد لكم اى وزن وقلناها من زمان المتغطى باردوغان عريان والمستقوى بشعبه كسبان .وهذا مانراه الان يقف المشير كالاسد وسط اسود الجيش الوطنى باعداد ضخمة ازهلت الجميع بعثت عن فاغنر فلم اجد وبحثت عن جندويد فلم اجد كلهم اسود وطنية .
موتوا بغيظكم ياخرفان فمكانكم مع مرشدكم الوضيع بديع والنرشد البديل محمود عزت ايضا معه فى السجن مع خيرت الشاطر والبلتاجى والبغل ابواسماعيل انت بالنسبة لهم مثل النملة الى الخروف .يادى الكسوف مش محصل حتى خروف
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اتفووووووووه:
30 مايو، 2021 الساعة 3:51 ص
اتق شر الحليم اذا غضب .
فالشعب الليبى وقائد جيشه الوطنى صبروا كثيرا على العك الحاصل الان وفشل الاتفاق السياسى مجرد وقت فالاحتلال التركى لم يخرج مع المرتزقة ولم يتم تفكيك المليشيات التى تمردت على المجلس الرئاسى وهاجمت مقره عندما تستخدم حقه طبقا للاتفاق بتعيبن رئيس المخابرات ولم يلتزموا بالقرار ورفضوا فتح طريق مصراته سرت واذا استمر هذا الضعف فمن حق الجيش الوطنى استخدام القوة العسكرية لتنفيذ الاتفاق وفتح طريق سرت مصراته ونقل مقر المجلس الرئاسى والحكومة والا يتم سحب الثقة منهما وتفويض المشير شعبيا لقيادة البلاد وتطهيرها من المليشيات والقوة موجودة ورأيناه
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