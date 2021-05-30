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«قرادة»: لولا أنه تلفزيون ملون لرجحت أنه عرض عسكري من الستينيات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، العرض العسكري الذي نظمه الجيش الليبي أمس السبت، بأنه عرض من الستينات، بحسب تعبيره.

وقال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “للذين يحتفلون بالاعتداء على طرابلس المنصورة. «مهيب». لولا أنه تلفزيون ملون، لكنت رجحت أنه عرض عسكري من الستينيات، أيام الأبيض والأسود، في آلياته ولغته وشخوصه ودخانه”، وفقا لقوله

وأمس اليوم السبت، قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إن العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس.

ودعا المشير حفتر خلال عرض عسكري بقاعدة بنينا، هو الأضخم بليبيا خلال السنوات الماضية، إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة، وتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أنه “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”، محذرا: “لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • على الاقل فى الستينات لم يكن بليبيا قرادة مثلك شديد الغياء ولو عرف الناس ليبيا فى الستينات لتمنوا ان تعود حيث كانت نفوس الناس صافية وامن وامن كان صاحب المتجر يذهب للصلاة ويتركه مفتوحا ويعود يجده كما هو كان ايام بركة مش ايام فقر ياروح امك ام قرادة التى جليت لنا هذا القرد الغيى جدا .
    ويكفى الليبين فخرا انه بهذه الاسلحة تم تحرير درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب وسرت بفضل اسود الجيش الوطنى رغم حظر السلاح عن الجيش الوطنى والسماح للارهابيين بالتزود باحدث الاسلحة ومع ذلك يحسب لهذا للجيش الوطنى انه انتصر على الارهاب اخوانك الكلاب باسلحة بسيطة وهذا يذكرنا بالانتصار على الصليبين واسر ملك فرنسا لويس التاسع بالسكاكين فقط .

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