«قرادة»: لولا أنه تلفزيون ملون لرجحت أنه عرض عسكري من الستينيات

وصف إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، العرض العسكري الذي نظمه الجيش الليبي أمس السبت، بأنه عرض من الستينات، بحسب تعبيره.

وقال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “للذين يحتفلون بالاعتداء على طرابلس المنصورة. «مهيب». لولا أنه تلفزيون ملون، لكنت رجحت أنه عرض عسكري من الستينيات، أيام الأبيض والأسود، في آلياته ولغته وشخوصه ودخانه”، وفقا لقوله

وأمس اليوم السبت، قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إن العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس.

ودعا المشير حفتر خلال عرض عسكري بقاعدة بنينا، هو الأضخم بليبيا خلال السنوات الماضية، إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة، وتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أنه “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”، محذرا: “لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.