السفير الألماني يعلن توسيع برنامج دعم الحوكمة المحلية في 8 بلديات بشرق ليبيا

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن توسيع برنامج دعم الحوكمة المحلية المشترك بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى طبرق وبنغازي وست بلديات أخرى بشرق ليبيا، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ.

وتابع السفير الألماني خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن توسيع برنامج الحوكمة المحلية، جاء في حفل توقيع رسمي أمس السبت.

«تسييري طبرق» يبحث مع السفير الألماني أوجه التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية

وتابع أن المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي ستدعم بناء القدرات وتعزيز الاقتصاد وتقوية الإدارة الصحية، مختتما التغريدة بالعربية قائلا «مبروك».

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