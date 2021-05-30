ألمانيا تعلن توسيع برنامج دعم الحوكمة المحلية ليشمل ثمان بلديات في الشرق

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أولفير اوفتشا توسيع برنامج دعم الحوكمة المحلية المشترك بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى طبرق وبنغازي وست بلديات أخرى في الشرق.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “في حفل توقيع رسمي احتفلنا بتوسيع برنامجنا المشترك للحكم المحلي بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى طبرق وبنغازي وست بلديات أخرى في الشرق” مضيفا أنه من الآن، ستدعم المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي giz_gmbh بناء القدرات، وتعزيز الاقتصاد وتقوية الإدارة الصحية.