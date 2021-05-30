“بيت المال”: لن ترهبنا “الاستعراضات الوهمية المستوردة”

هاجم آمر ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، إبراهيم بيت المال، الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي الذي جرى تنظيمه أمس السبت في قاعدة بنينا، ويعد الأكبر في ليبيا بالسنوات الأخيرة.

وقال بيت المال في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “نحن لن ترهبنا الاستعراضات الوهمية المستوردة وسنحافظ على استقرار دولتنا المدنية وفي الوقت نفسه سندافع عنها وبقوة”.

وشاركت في الاستعراض وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن هذا الاستعرض المهيب لقواتنا المسلحة يبعث السعادة في قلوب الليبيين، ويلقي الرعب والهلع في قلوب أعداء الوطن الساعين إلى عرقلة السلام، وما تم الاتفاق عليه برعاية دولية، موجها رسالة لهؤلاء: «أصابعنا على الزناد ولن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر».

ونصح المشير حفتر في كلمته بالعرض العسكري، المشككين في قدرات الجيش الوطني الليبي بتذكر الملاحم التي توجت بقطع دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب والقضاء على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي كانت قريبة من تحرير العاصمة طرابلس، لكن العالم هرع لوقف الزحف، مؤكدا أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي كبديل لتحرير العاصمة بالقوة، وأردف: “الحل السياسي السلمي الذي أمضينا سنوات عديدة ندعمه وندعو إليه ونطرق كل الأبواب في الداخل والخارج من أجل أن يتحقق حقنا للدماء وحفاظا على ممتلكات الشعب.

وتابع: “وحرصا على تماسك النسيج الاجتماعي، قررنا الاستجابة لنداء العالم ومنحه الفرصة الأخيرة لدعم الخيار السلمي وأصدرنا الأوامر العسكرية للانسحاب إلى خط سرت الجفرة.

وطالب القائد العام للجيش الوطني الليبي «بحل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات من الشعب مباشرة دون مماطلة»، مؤكدا أنه لولا وصول «قواتنا إلى مشارف طرابلس وتضحيات ضباط وجنود الجيش الليبي لما حصلت التسوية السياسية، ولم تكن الوفاق لتترك الحكم لولا إطباق الخناق عليها في طرابلس».