صالح يؤكد ضرورة انتخاب الرئيس القادم بشكل مباشر من الشعب

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أكد خلال لقائه أوفتشا في مدينة القبة على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم ودعم مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات، كما شدد على ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب .

من جانبه وصف السفير الألماني لدى ليبيا لقائه برئيس مجلس النواب بالودي والبنَاء، موضحاً بأنه قد ناقش معه الحاجة لاتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم.