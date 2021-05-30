المنفي يؤكد أهمية التوأمة بين المراكز البحثية الليبية والتونسية

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وأكد على أهمية خلق الشراكة والتوأمة بين المراكز البحثية الليبية والتونسية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد مدى أهمية المراكز البحثية لصانع القرار ودورها في ترشيد مؤسسات الحكم والإدارة.

وتناول البُحاث مجالات البحوث العلمية والدراسات الإستراتيجية التي يتناولها المعهد، مؤكدين استعدادهم التعاون والتنسيق مع المؤسسات المماثلة للمساهمة وإعداد دراسات مشتركة لاستشراق مستقبل البلدين.

وكان في استقبال المنفي عدد من البُحاث والأكاديميين بالمعهد، وقدموا له عرضاً حول مهام المعهد والأعمال التي يقوم بها.