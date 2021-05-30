وزيرة الثقافة تتعهد بدعم المشهد الثقافي في مدن الجنوب

أجرت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، والوفد المرافق لها، زيارة إلى مدينة القطرون، الجمعة، ضمن جولتها التي تقوم بها هذه الأيام في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال الوزيرة كل من عميد البلدية ومديري القطاعات بالبلدية والفعاليات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وأقيم حفل استقبال بهذه المناسبة.

وخلال الحفل ألقيت العديد من كلمات الترحيب ابتهاجا بضيوف المدينة وقد عبرت الوزيرة في كلمتها عن بالغ سعادتها وهي تزور أقصى مدن الجنوب الغربي لتقف بنفسها على احتياجات المشهد الثقافي في المدن التي تزورها معربة عن عزمها المضي قدما نحو تنفيذ رؤيتها لهذا المشهد كما قامت الوزيرة بجولة على المرافق الثقافية بالمدينة شملت بيت الثقافة والراديو الثقافي بالمدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية