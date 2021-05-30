«شلوف»: من عاصر «الكرامة» منذ بدايتها يعرف معنى فقد جمال بن عامر

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، أن فقد الطيار بالجيش الليبي، جمال عامر، والذي سقطت طائرته خلال العرض العسكري في بنينا أمس السبت، لا يمكن تعويضه.

وقال شلوف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إللي عرف وعاصر الكرامة من أولها يعرف ما معنى فقد جمال بن عامر”.

وأضاف “الشجاعة والبطولة والانضباط والمهارة والعصر. فقد لا يمكن تعويضه، لا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفي العميد طيار جمال بن عامر إثر سقوط طائرته خلال مشاركته في العرض العسكري الذي أقيم في قاعدة بنينا ببنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الطيار جمال بن عامر، بالقول: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب راضيةٍ بقضاءِ الله وقدره، تنعى القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية وفاة شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر والذي انتقل إلى رحمة الله مساء السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية، سائلين المولى عزّ وجل أن يتقبله قبولاً حسناً وينزله منزلاً حسناً في فردوسه الأعلى ويحشره مع النبيّين والصديقين والشُهداء، وأن يتقبل منه كل ما قدمه من تضحيات مخلدة نصرةً للوطن”.