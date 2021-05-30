أحوال الطقس اليوم: السماء صافية ودرجات حرارة معتدلة على أغلب مناطق الشمال الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الليبي خاصة الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضحت النشرة البحرية الصادرة عن المركز اليوم أن السماء ستكون صافية قليلة السحب.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر هذه الليلة، وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة، وفى الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على أغلب مناطق الساحل، وبين 34 و41 درجة مئوية على مناطق إجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح : شمالي غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

الطقس: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا