نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 30 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 30 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

طقس رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية

• على بعض مناطق الساحل وبعض المناطق الداخلية.

• الرياح: شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (31- 36) مْ على الدواخل ، وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

طقس الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وفى الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (25- 30) مْ على اغلب مناطق الساحل . و مابين (34- 41) مْ على مناطق اجدابيا وجالو والجغبوب .

طقس الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح:شمالي غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40- 44) مْ.

طقس الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 44) مْ.

ووفقا للنشرة سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:08).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

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