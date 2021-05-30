نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاحد (30/05/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري:

وحذرت النشرة من ريح شرش نشط مساءاليوم على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي تصل سرعته إلي (25)عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني بوجه عام وتكون متغيرة الاتجاه غدا على الساحل الممتد من الخمس الى مصراتة تتراوح ســرعته مــا بين (05– 15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) متر .

• البحر خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة مساء اليوم وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري ويكون براني اليوم على ساحل بنغازي والجبل الأخضر وغربي غدا على ساحل شحات ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر يصل اليوم إلى (1.75) متر على ساحل الخليج.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل الخليج .

• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة مساءا ليوم على ساحل درنة لاحتمالية ظهور الشبورة المائية .

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