صنع الله: مؤسسة النفط عازمة على إيصال الوقود للجنوب رغم الصعوبات

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اجتماعه بمجلس الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بمنطقة الشاطئ أن المؤسسة عازمة على إيصال الوقود للجنوب بالرغم من كل الصعوبات معربا عن أمله في تحسن الوضع الأمنى حتى يتم ذلك بكل سلاسة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة سبها أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها من أجل أحداث التنمية المكانية للجنوب عبر برامج التنمية المستدامة مع شركائها حتى يعم الخير على الجميع .

وأوضح صنع الله أن الوقود سيستمر في الوصول وأن هناك قافلة أخرى تنطلق بعد غد، وأن منطقة الشاطئ ستزود بشكل تلقائي دون دخول حصتها إلى مستودع سبها، مبينا أن الغاز سيصل تباعا للجنوب وأن هناك خطة لتزويد الغاز لمناطق الجنوب.

وأفاد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل على تنفيذ بعض المطالب وحل بعض المختنقات عبر برامج التنمية المستدامة ووفق ما اتيح لها من إمكانيات ومتى توفرت الميزانيات اللازمة لذلك، وأكد بأن منطقة ادري ستكون أحد مناطق عمليات المؤسسة التي ستستهدفها إدارة التنمية المستدامة لتنفيذ العديد من البرامج بالبلدية.

وتجول صنع الله والوفد المرافق له في مستودع النفط بمطار سبها الدولي، ومستودع سبها النفطي لتفقد سير عمليات تزويد المستودعين بالوقود، حيث تم الالتقاء بالعاملين والاستماع إلى المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المستودعان وإيجاد الحلول المناسبة لضمان تزويد المنطقة بالوقود.

وقدم نائب رئيس الحكومة رمضان ابوجناح شرح مفصل لخطط ورؤية الحكومة تجاه المنطقة الجنوبية وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من قبل الجميع والعمل على استتباب الأمن من أجل توفير كافة الخدمات وإيجاد حل لكل الصعوبات التي تواجه المنطقة مبينا أن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الأمر .

واجتمع ابوجناح وصنع الله والوفد المرافق لهما بالمجلس البلدي ادري الشاطي واستمع إلى الصعوبات التي يعاني منها المجلس البلدي ادري الشاطي وأوضح ابو جناح أن الحكومة ستعمل على حل جميع المختنقات في القريب العاجل.