“الحواز”: بنغازي اختلفت 180 درجة مقارنة بوضعها تحت سيطرة المليشيات

أبدى معتصم الحواز المتحدث باسم الشرطة العسكرية السابق، تفاؤله بمستقبل بنغازي مقارنة بالأوضاع في المدينة خلال الأعوام السابقة.

وقال الحواز في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “الآن سنجد أن هناك اختلافا وصل إلى 180 درجة، فقبل عملية الكرامة كانت المدينة مرتعا للجماعات الإرهابية والمتطرفة”.

وتذكر ملامح من حال المدينة تحت حكم المليشيات المسلحة، مبيّنًا أن تنظيم الإخوان سلَّم المدينة لجماعات مثل تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش؛ نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وعلى رأسهم الإرهابيان وسام بن حميد ومحمد الزهاوي اللذان قتلهما الجيش الليبي في معارك الكرامة.

وأضاف الحواز: “من منا لا يتذكر ما فعله الإرهاب في معسكرات الصاعقة، ومن منا لا يتذكر الاغتيالات التي طالت معارضيهم وكانت دائما تحدث في الصباح لترهيب المواطنين؟”.

وأشار إلى أن بنغازي تعيش حاليا أفضل أوقاتها منذ 10 سنين بعد طرد الإرهاب على أيدي قوات الجيش، وحققت المدينة أعلى معدلات الأمن في ليبيا.