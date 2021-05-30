المستشار صالح لـ كوبيش: لا بد من انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من قبل الشعب

ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جولة مباحثات مع المبعوث الأممي يان كوبيتش في مكتب الأول في مدينة القبة.

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، تباحث الجانبان حول آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، فيما أبدى المستشار صالح تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والتشيرعية ودعم مفوضية الانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد المستشار صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات في موعدها، وضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

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